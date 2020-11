Streep door trouwpartij: bruidegom blijft voorlopig achter tralies

De Helmonder, en zijn tweelingbroer (27), kwamen bovendrijven in een onderzoek naar een schietpartij. Oktober vorig jaar werd een huis aan de Delibesweg in Eindhoven onder vuur genomen. De broers kregen maanden later bezoek, met grote gevolgen. De politie in de auto van de ene ruim een kilo cocaïne binnen. Bij de ander lag meer dan 100.000 euro cash in huis. Samen hadden ze een stuk of twintig telefoons.