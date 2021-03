Streep door verkiezingsdebat jongeren in Lab-1 Eindhoven

EINDHOVEN - Brabantse politieke jongerenorganisaties wilden in Lab-1 in Eindhoven een verkiezingsdebat houden en uitzenden via social media, maar daar haalt de gemeente Eindhoven een streep door.

Reden: er mogen niet meer dan zes mensen in de voormalige bioscoop aanwezig zijn. De jongeren wijken nu uit naar Oosterhout, waar het wél mag, in een kantoorpand.

Het debat met een twaalftal deelnemers zou woensdag 10 maart plaatsvinden, de uitzending diezelfde avond. Volgens Chris de Zeeuw, uitbater van de op de Keizersgracht gevestigde culturele broedplaats, heeft de gemeente de aanmelding het verzoek voor een livestream geweigerd, omdat er maximaal maar zes personen in het pand mogen. Een verzoek om af te wijken van deze beleidslijn, vanwege het belang van het debat, werd afgewezen.

‘Belangrijk onderdeel van de verkiezingsstrijd’

Eerder dit jaar werd al -om dezelfde reden- een livestream over het nachtleven vanuit hetzelfde gebouw stilgelegd. ,,We hadden niet verwacht dat dit óók al niet zou kunnen", zegt De Zeeuw. ,,Een debat is een belangrijk onderdeel van de verkiezingsstrijd, zeker ook voor jongeren.”

Iedereen opgeteld, technici, organisatoren en deelnemers aan het debat, zouden er een kleine 20 mensen tegelijk in het pand aanwezig zijn. De Zeeuw: ,,Maar het is een grote ruimte, met zes verdiepingen. We hadden de coronamaatregelen prima kunnen opvolgen. Die 1,5 meter afstand was geen enkel probleem geweest.”

Quote Wij als Lab-1 kunnen helemaal niks. Aan afhalen heeft een voormalige bioscoop niets Chris de Zeeuw

De Zeeuw zegt te hopen dat het ‘strenge coronabeleid’ in Eindhoven snel verandert: ,,Wij als Lab-1 kunnen helemaal niks. Aan afhalen heeft een voormalige bioscoop niets.” Inmiddels heeft de D66-fractie de kwestie aangekaart bij het college.

Kantoorruimte

Ook volgens organisator Koenraad Aalders, van de JOVD in Den Bosch, is Eindhoven ‘erg streng in de leer'. Het verkiezingsdebat met de politieke jongerenorganisaties wordt nu opgenomen en uitgezonden vanuit een kantoorruimte in Oosterhout. ,,Daar kan het wel. Jammer, het heeft ons een hoop stress opgeleverd.”

De organisatie had zijn oog laten vallen op Lab-1, omdat het 'facilitair aan alle voorwaarden voldeed’ en ook prijstechnisch interessant was. Dat begin dit jaar de gemeente om dezelfde reden een streep haalde door ‘Save the night livestream’ in Lab-1, wist de organisatie niet op het moment dat de aanvraag werd ingediend, aldus Aalders.