Streetart in tunneltje in Stratum, ‘Exoten die kleur geven aan het land’

Grote schermen tijdens het EK, op de Eindhoven­se Markt zien ze het niet snel gebeuren

15:04 EINDHOVEN - Een bomvolle Markt in Eindhoven waar Oranjefans samen op een groot scherm naar het Nederlands elftal kijken? Perry Kusters van de ondernemersvereniging ziet het dit EK niet snel gebeuren. ,,Los van de vraag of het mag is het organisatorisch bijna onmogelijk. Ik hoop dat we tijdens de achtste finale wel een televisie op het terras mogen zetten.”