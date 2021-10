Strenge coronamaatregelen terug bij Catharina Ziekenhuis: altijd afstand en mondkapje

Op dit moment is het dragen van een mondkapje in openbare gebouwen niet verplicht. Het uitdelen van de maskers in het ‘Cathrien’ geldt dan ook vooral als een dringend advies om ze toch te dragen.

Mondkapje bij geen afstand

Bij andere ziekenhuizen in de regio zijn de regels nog niet aangescherpt. In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Anna Ziekenhuis in Geldrop wordt nog alleen gevraagd om een mondkapje te dragen als je geen afstand kunt houden. Bijvoorbeeld in wachtruimtes, op verpleegafdelingen en bij contact binnen zorgverleners en andere patiënten.