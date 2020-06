Strenge regels Eindhoven: ‘Nul windhinder bij hoogbouw is een utopie’

,,Het is een utopie om te denken dat je in Nederland een woontoren kunt bouwen zonder enige windhinder", zegt Ralf Peeters van ontwikkelaar Amvest - die het plan met de drie hoge torens op het Stationsplein in Eindhoven ontwikkelt. Er zijn immers zoveel andere factoren die meewegen: duurzaamheid, schaduwwerking, stedenbouwkundige eisen, ontwerp. ,,Maar het is goed dat de gemeente Eindhoven eisen stelt; daardoor wordt er aan de voorkant onderzoek gedaan. Het is ook in het eigen belang van de ontwikkelaar om een goed windonderzoek te doen, zodat het ontwerp nog aangepast kan worden. Want je wil die ruimte daar wel goed kunnen verhuren. Bovendien heb je met het resultaat in handen ook een objectieve mogelijkheid om de discussie over hoogbouw te voeren", aldus Peeters.