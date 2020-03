Strengere eisen in nieuw plan voor IJzeren Man in Eindhoven

Eigenaar Ton van den Biggelaar van natuurzwembad De IJzeren Man vindt de aangescherpte eisen voor evenementen geen probleem. ,,Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat we een ander verdienmodel krijgen. Evenementen zijn straks feitelijk niet meer nodig om het zwembad open te houden. En wat de regels betreft: we zijn in overleg met de omwonenden om er zelfs nog overheen te gaan. Mogelijk blijft het bij drie evenementen per jaar en ook overleggen we over het verder terugdringen van de geluidsbelasting", aldus Van den Biggelaar.