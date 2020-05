Strengere regels voor kamerpanden Eindhoven zijn echt ingegaan

EINDHOVEN - De strengere regels voor kamerverhuur en woningsplitsing in Eindhoven zijn eindelijk echt ingegaan. Sinds vrijdag 15 mei is de verordening van kracht. Binnen een cirkel van 30 meter mag er vanaf nu géén vergunning meer afgegeven worden voor een volgend kamerverhuurpand.

Een 'platform kamerverhuur en woningsplitsing' met vertegenwoordigers van huurders (studenten), verhuurders en wijkbewoners gaat de gemeente Eindhoven adviseren in moeilijke gevallen. Dat blijkt uit de brief die het college van B en W naar de gemeenteraad stuurde over het nieuwe reglement.

Het heeft even geduurd voordat het college de nieuwe regels daadwerkelijk vaststelde. De raad nam na twee jaar discussiëren in november een besluit hierover, zij het met moeite, omdat de partijen verdeeld zijn. Voorstanders willen met de strengere regels de druk op woonwijken verminderen, zoals ook de bewoners van veel wijken willen. Tegenstanders vrezen dat dat ten koste gaat van het aantal kamers en etages die beschikbaar zijn voor studenten en andere kleine huishoudens. Zij steunen de belangen van verhuurders en studenten.

Eindhoven Adonispad studentenhuis

Het compromis was een dertigmeterregel die het omzetten van woningen mogelijk maakt, maar wel met afstand tussen de studentenwoningen. Daarvoor moet dan wel een goede inventarisatie beschikbaar zijn van het aantal bestaande panden dat nu al omgebouwd is. Die is nog niet klaar, antwoorden B en W op vragen van het ED. Omdat het beeld nog niet compleet is én vanwege de privacy, is het ook moeilijk om een overzichtskaart van Eindhoven te publiceren. Die inventarisatie, het onderzoek naar de juridische haalbaarheid en de coronacrisis leidden tot de invoering een half jaar na het raadsbesluit.

Van 1 december tot 30 april zijn er volgens het college 54 aanvragen ingediend voor kamerverhuur of woningsplitsing. De helft daarvan is toegekend, alle andere zijn om uiteenlopende redenen (nog) niet gehonoreerd of teruggetrokken.

*studentenhuizen* in de *Bennekel* Eindhoven

Verder maakt het college in de brief duidelijk dat 'coulant' wordt omgesprongen met bestaande kamerpanden die geen overlast veroorzaken. Ook als zij binnen 30 meter van elkaar liggen, komen ze voor een vergunning in aanmerking tijdens de overgangsperiode van één jaar. Maar ook zij zullen dan een leefbaarheidstoets krijgen. De wijken de Bennekel, Doornakkers, Woensel-West, Limbeek, Hemelrijken en de Gildebuurt zitten 'op slot'. Hier worden in principe geen vergunningen verleend, ook niet in de overgangstijd.