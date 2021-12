Strijdende partijen Lambertuskerk Eindhoven onverzoenlijk tegenover elkaar in kort geding

Eindhoven zoekt naar manier om ook de flexibele vrijwilli­ger te bedanken

EINDHOVEN - Vrijwilligers zijn onmisbaar maar wie in Eindhoven een bedankje van de gemeente wil, moet zich wel minimaal 12,5 of 25 jaar onbaatzuchtig inzetten. Pas dan komen inwoners namelijk in aanmerking voor de gemeentelijke vrijwilligerspenning of -oorkonde.

2 december