‘Strijders’ bereiden zich voor op treffen op Stadhuisplein Eindhoven: ‘Laat dierbare sieraden thuis’

Maxime Delanghe keert tegen MVV terug in het doel bij Jong PSV, dat voor druk schema staat

19 november Goalie Maxime Delanghe keert vrijdagavond bij Jong PSV terug in competitie tijdens het uitduel met MVV. Het 19-jarige keeperstalent uit België was een korte periode geïnfecteerd met het coronavirus, maar is nu weer wedstrijdfit. Bij Jong PSV was de afgelopen weken sprake van een stevige strijd met het coronaspook. De meeste spelers zijn in Maastricht terug bij de beloftenploeg, die in de Keuken Kampioen Divisie in de middenmoot staat.