Strijp-S in Eindhoven zoekt ‘plintenregisseur’ die voor reuring moet zorgen

Als je allemaal grote woon- en werkgebouwen realiseert in een gebied als Strijp-S, dan is het van groot belang dat er voldoende reuring is op de begane grond, in de zogenaamd plint. Dat is een belangrijk gemeentelijk uitgangspunt, niet alleen voor het voormalige Philips-gebied, maar ook voor de binnenstad. Leven in de brouwerij moet er komen, dus er mogen geen parkeergarage, bergingen of dichte kantoren komen. Daar horen winkels, horeca, musea, sportscholen, huiskamers of zelfs ateliers en ambachtelijke werkplekken, vertellen Alwin Beernink, directeur van Park Strijp Beheer, en Thijs van Dieren van SDK Vastgoed/VolkerWessels.