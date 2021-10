Strijp-S in Eindhoven zucht onder hopen afval: ,,Het ziet er niet uit en het stinkt, zeker in de zomer”

Nieuwe milieupas markeert het einde van grenzeloos bezoek aan Eindhoven­se milieu­straat

15 juli EINDHOVEN - Op ongeveer 110.000 adressen in Eindhoven valt in september of oktober de nieuwe milieupas in de brievenbus. De milieupas vervangt de stadspas die al lang niet meer voldoet aan de privacyregels.