Strijp-S: van verboden stad tot hippe wijk

Was Strijp-S vroeger nog de verboden stad van Philips, waar je alleen mocht komen als je er werkte in een van de vele fabrieken of kantoren, na 2006 werden diverse fabriekshallen gesloopt en werd het een hip gebied, veelal in gebruik door start-ups, designers en voorlopers. Tegenwoordig is het een populair gebied met woningen, bedrijven en horeca. Het gebied is hip en oogt nog altijd industrieel. Momenteel zijn er zeker vijf flinke woongebouwen cq -torens in aanbouw.