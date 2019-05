Strijp-S wint Neprom-prijs voor locatieontwikkeling

De prijs van de landelijke belangenorganisatie van projectontwikkelaars wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan projecten die uitblinken vanwege de samenwerking tussen overheden en marktpartijen. In 2013 kreeg Strijp-S -het oude Philipsterrein dat sinds 2002 wordt herontwikkeld- al eens de aanmoedigingsprijs.

De jury is vol lof over Strijp-S: ,,Van aanvang is hier met veel gedrevenheid ingezet op een multifunctionele en gemengde stad, waarbij met veel respect én inventiviteit is omgegaan met de bestaande gebouwde en de sociale structuur. Met grote evenementen als het lichtfestival GLOW en de Dutch Design Week is de locatie voortvarend op de kaart gezet, wat tevens een uitstraling heeft op de stad en regio als geheel", staat in het juryrapport.