Strijpenaar Ralf Hellings: ‘Geen zin om te wachten op dodelijk ongeluk hier’

Bouw hoogste woontoren in Eindhoven kan nog dit jaar beginnen; Niko wordt 109 meter hoog

12 augustus EINDHOVEN - Niko wordt met 109 meter (voorlopig) de hoogste woontoren van Eindhoven. De bouw van de gepimpte versie van de wolkenkrabber kan later dit jaar beginnen op de hoek Philitelaan/Beukenlaan. De oplevering van de 333 vrije sectorhuurwoningen is voorzien in 2025.