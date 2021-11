Strijps Kamerkoor lijkt voor even meer een Slavisch Kamerkoor

EINDHOVEN - Alle vrijdagavonden in november organiseert het Strijps Kamerkoor in Eindhoven meezingsessies speciaal voor expats. ,,Wij willen slapende talenten weer wakker schudden.”

Terwijl de eerste expats binnendruppelen in de repetitieruimte van het Strijps Kamerkoor aan de Boschdijk, is Marleen van Woerkum meteen helder over hun intenties. Nee, hun koor kampt niet met een ledentekort en hoopt met de kennismakingslessen voor de internationale gemeenschap een nieuwe vijver aan te boren. ,,We doen dit vooral omdat ze weer het plezier te laten ervaren van samen zingen.” Van Woerkum is als enig lid vrijdagavond aanwezig om het gelegenheidskoor te ondersteunen.

Slavisch kamerkoor

Om de stemmen los te krijgen, beginnen ze met enkele nazingoefeningen. Dan vraagt dirigent Wilko Brouwers de deelnemers om na elkaar hun naam te zingen. ,,Die wisten ze vorige week nog geen van allen van elkaar.’’ Wie de namenlijst ziet van alle expats die zich opgaven, krijgt even de indruk in de repetitieruimte van een Slavisch kamerkoor in plaats van het Strijps kamerkoor te zijn. Zo zingen vanavond onder anderen Russen, Polen en Tsjechen mee. ,,Ze komen letterlijk overal vandaan.’’

Quote Ik houd van zingen, maar niet in mijn eentje. Het wordt pas mooi als je het samen doet Deelnemer Mischa uit Rusland

Naast die keur aan nationaliteiten is er ook een goede mix van stemtypes aanwezig, hoort Brouwers. Zo is hij onder de indruk van de zeer lage stem van de Russische Mischa. Hij maakte eerder al muziek met Music with Strangers, een jamsessie speciaal voor expats. ,,Zo hoorde ik van dit initiatief. Ik houd van zingen, maar niet in mijn eentje. Het wordt pas mooi als je het samen doet.’’ Veel anderen zijn afgekomen op een bericht in de Facebookgroep Expats in Eindhoven, die ruim 30.000 leden telt.

Slapende talenten wakker maken

Volgens de dirigent heeft bijna iedereen die zich opgaf al zangervaring. ,,Er zijn veel slapende talenten die we hiermee weer wakker maken.’’ Zo zong de Turkse Evrim Yangin Gül als kind al in een koor en later als jazz-zangeres. ,,Ik wou dat ze dit eerder hadden gedaan, want dit heb ik echt gemist in de drie jaar dat ik hier woon.” Dus hoopt ze dat het niet bij de vier geplande repetities in november blijft. Een echt Strijps expatkoor ziet ze wel zitten. ,,Ik wil graag doorgaan.’’

Of en wat voor vervolg de kennismakinglessen krijgen, staat nog niet vast. ,,Dat is ook aan de deelnemers zelf’’, zegt Brouwers. Wel sloten er in overleg al twee expats aan bij de reguliere repetities van het Strijps Kamerkoor in plaats van de vrijdagavond.

Genoeg repertoire voor een optreden

In ieder geval hebben ze eind november genoeg repertoire voor een optreden. Vanavond zingen ze zo’n tien liederen, waarvan de helft vorige week ook al op het programma stond. Omdat het gros van de groep er toen ook was, brengt Brouwers bij die nummers al wat meer details aan. ,,Bij zingen zijn zowel de klinkers als de medeklinkers even belangrijk. Probeer dus te spelen en te variëren met waar je de nadruk op legt.’’

Quote Muziek is de enige taal die echt universeel is Anna Karnovska, operazangeres en begeleider

De repetities leidt hij samen met de Oekraïense operazangeres Anna Karnovska. Ook zij woont pas een paar jaar in Nederland, nadat ze tijdens een vakantie in Istanbul haar Eindhovense man ontmoette. Eerder woonde ze in Oostenrijk (waar ze een klassieke zangopleiding volgde), Duitsland en Frankrijk. ,,Daarom past Anna zo goed hierbij en hebben wij haar gevraagd.’’ Ondertussen spreekt Karnovska even met de vrouw van Mischa, die alleen Russisch verstaat. Toch vormt dat geen belemmering om mee te zingen, volgens haar. ,,Muziek is de enige taal die echt universeel is.’’