Strijpsestraat Eindhoven: pas in 2019 meer duidelijkheid

Dat blijkt uit een reactie van het college van B en W op vragen van deze krant. Aanleiding was een artikel over de bewoners van het stukje Strijpsestraat tussen Tjalkstraat en Botenlaan. Zij klagen over te hard rijden, een onoverzichtelijke kruising, te weinig parkeerplaatsen en dus over onveiligheid voor bijvoorbeeld de vele jongeren die er fietsen naar middelbare school Olympia of het Summa College. Ook de stichting Strijp binnen de Ring erkent de noodzaak om hier iets te doen.

Maar de gemeente oordeelt daar anders over. Volgens de antwoorden van het college is er recent een 30 kilometerzone ingesteld en zijn er markeringen aangebracht, bedoeld om het verkeer af te remmen.

Quote Pas in september 2019 wordt bepaald welke straten het jaar daarop aan de beurt zijn. Woordvoerder college Eindhoven

Toen de rest van de Strijpsestraat en het Trudoplein werden aangepakt, was het oordeel dat het stukje bij de rondweg nog goed genoeg was. Uit de laatste technische inspecties blijkt dat de Strijpsestraat over enkele jaren wel onderhoud behoeft. Vandaar de planning in 2020. Maar benadrukt het college, pas in september 2019 wordt bepaald welke straten het jaar daarop aan de beurt zijn. Het kan dus nog anders uitpakken.

