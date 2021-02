Stripboek over Rode Jeugd in Eindhoven: ‘Een rare overlap van carnaval en revolutie’

EINDHOVEN - Twee vrienden uit Eindhoven maakten een boek over de maoïstische Rode Jeugd, die begin jaren zeventig aanslagen pleegde in hun stad. ,,De reactie van de burgemeester op de avondklokrellen van nu - hij had het over een burgeroorlog - leek een beetje op de overspannen manier waarop op de Rode Jeugd werd gereageerd.”