Strooien na sneeuw geen vanzelfsprekendheid

Besneeuwde rotondes vragen aandacht voor ziekte van Huntington in Mierlo en Geldrop

24 januari MIERLO/GELDROP - ‘Huntington, een ziekte zo erg dat niemand er over praat’, staat er in grote letters in de sneeuw. De rotondes op de Geldropseweg in Mierlo en Geldrop blijken besneeuwd een prima podium om een serieuze boodschap te verkondigen.