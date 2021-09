Stroomstoring in Eindhoven treft paar duizend huishoudens

Bouwvakker (60) uit Helmond overleden na ongeval op bouwplaats in Eindhoven

2 september EINDHOVEN - Een 60-jarige Helmonder is donderdagochtend om het leven gekomen na een ongeval op een bouwplaats aan de Kronehoefstraat-Otterstraat in Eindhoven. De bouwvakker is een voorman van een onderaannemer uit Den Bosch.