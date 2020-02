Stroomstoring in Meerhoven treft 1161 aansluitingen

Thierry Baudet naar Eindhoven voor partijbij­een­komst Forum voor Democratie

14:58 EINDHOVEN - Partijleider Thierry Baudet en Tweede Kamerlid Theo Hiddema komen op maandag 9 maart naar een partijbijeenkomst van Forum voor Democratie in Eindhoven. Zij gaan in het Evoluon met leden in gesprek over de ‘toekomst van Forum voor Democratie’, zo staat in de aankondiging.