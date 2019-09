Stropanelen bedrijf Strotec uit Eindhoven nu ook voor grote projecten

,,Bij de open dag van de bouw van de gemeentelijke sportzaal was ook Bouwend Nederland Zuid aanwezig. We merken dat de interesse gestaag groeit", aldus Walrecht. Hij is zelf een van de bewoners van de eerste woningen die twee jaar geleden op Strijp-R gebouwd werd met de in de fabriek voorgeproduceerde panelen van stro.



In de nieuwe sportzaal in het Limburgse Tegelen zit 520 vierkante meter EcoCocon panelen van geperst stro, tegen zo'n 80 m2 in het huis van Walrecht. Die vullen de openingen van een staalskelet en kunnen bovendien hergebruikt worden als de zaal niet meer nodig zou zijn. ,,Venlo heeft als doel alle gemeentelijke gebouwen circulair te bouwen; dat hebben ze ook in het nieuwe gemeentehuis laten zien.” Voor Strotec is dit een belangrijke stap. ,,We kunnen nu laten zien dat je de stropanelen op alle gebouwen toe kunt passen. En daar komt nog bij dat we met ontwikkelaar BPD en aannemer J. A. van Gisbergen uit Hooge Mierde bezig zijn met een project van 25 woningen in Kaatsheuvel. Het is een kwestie van geduld maar dan dringt toch door dat wij een bijzonder product hebben.”