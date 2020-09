STRP-festival organiseert ‘actie-avond’ met Jonathan Safran Foer

De Amerikaanse schrijver brak wereldwijd door met zijn (verfilmde) roman Everything is Illuminated (2002). Hierna schreef hij Extremely Loud and Incredibly Close (2005) en Here I Am (2016). In 2009 schreef hij ook Eating Animals (2009), een onderzoek naar de ethiek van veeteelt. Safran Foer (1977) woont in Brooklyn en doceert Creative Writing aan New York University.