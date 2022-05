Struikelen en slalommen of juist makkelijk doorrollen: hoe ‘rollatorproof’ is uw gemeente?

Ze zijn met veel en ze zijn met steeds meer. De schatting is dat er ruim 700.000 rollators rondrijden in Nederland en dat aantal blijft alleen maar stijgen.

Niet zelden is een rit met het hulpmiddel er een vol beproevingen. Zo wordt de dagelijkse gang naar de supermarkt voor sommigen meer een survivaltocht dan een ontspannen wandeling en is het op- en afbutsen van stoepen voor velen ook niet bepaald een makkie. Natuurlijk is het niet overal hetzelfde. Op veel plekken is het misschien wel helemaal prima ingericht voor rollatorgebruikers.