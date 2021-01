Struikrovers Eindhoven redden leven van krulwilg in Clematisstraat

,,Een geweldig initiatief!” zegt Ellen Engelen, terwijl Andy Engel in haar achtertuin in de Resedastraat de schop in de grond zet, pal naast de muur van de kersverse uitbouw van het huis van Engelens buren. Als het gat diep genoeg is, pakt hij de krulwilg, plant hem erin en schept de aarde er weer omheen. De loot van de snelgroeiende boom komt uit een van de tuinen achter de leegstaande woningen in de Clematisstraat. Die moeten leeg vanwege een komende renovatie van de woningen.

In lijn met het Duurzaamheidspact Eindhoven heeft woningcorporatie Wooninc. besloten om in te zetten op hergebruik van bomen, struiken en planten, vertelt woordvoerder Kyra Keuken. Daarvoor is Bernice Kamphuis benaderd, die al jaren bezig is om groen te behoeden voor de hakselaar, nadat de tuin van haar huurhuis in Hemelrijken in 2014 ging verdwijnen vanwege sloop van de huurhuizen. Nu werkt ze als zzp’er voor duurzaamheid samen met Engel, Anneke Ormel en Vincent Wittenberg.'

‘Hier gaan we van leren’

Keuken kent de wens van Kamphuis om nog eerder betrokken te worden als er tot renovatie of sloop wordt besloten. ,,Dit is de eerste keer, hier gaan we van leren.” Kamphuis zegt dat huurders na een verhuizing niet altijd tijd en geld hebben om na hun huis ook nog de tuin in te richten. Terwijl buurtbewoner Michel Cooijmans als een van de vrijwilligers in een achtertuin in de Clematisstraat probeert een boompje uit te graven, zegt ze: ,,Het zou toch fijn zijn als dat kon blijven staan? Maar helaas kan dat niet omdat ook de schuurtjes worden vervangen.”

Volledig scherm Wooninc. gaat woningen renoveren. Buurtbewoners mogen struiken en planten weghalen en meenemen. Michel Cooijmans is bezig in een van de tuinen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Cooijmans vertelt dat hij in een andere tuin al een magnolia een tweede leven heeft beloofd. ,,In de tuin van mijn buurvrouw.” Engel weet dat het nu een goede tijd is voor herplant. ,,Als er blad aan zit, kan het niet meer. Zolang het maar niet vriest, want dan kun je de grond niet in.” Maar Cooijmans vindt het jammer dat hij nu niet ziet welke kleur de vlinderstruik heeft. ,,Juist de donkere trekken veel insecten aan.”

Engelen woont al zeventien jaar in de Resedastraat. Zeker na de uitbouw van het huis van haar buren was haar tuin toe aan iets anders. ,,Met de krulwilg is de nieuwe muur bedekt. Ik ga er straks pindakaas in hangen voor de vogels.” ,,En met Pasen heb je al verse paastakken”, belooft Engel. Hij zegt het werk met plezier te doen, alhoewel hij er de wereld niet mee zal redden. ,,Nou”, zegt Engelen. ,,De mijne wel!”