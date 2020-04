Struikroversbuit in Woensel-West kan verrassing opleveren

EINDHOVEN - Bewoners van nieuwbouwwoningen in Woensel-West konden zaterdagmiddag planten ophalen die gered zijn uit de tuinen van sloopwoningen in de Eindhovense wijk.

Een lang lint van buurtbewoners staat in de rij voor de poort van inloophuis De Tulp aan het Celsiusplein. Dat is tijdelijk veranderd in een tuincentrum. Bij de ingang hangt een lange lijst met daarop al het geredde groen. Van een tweeënhalve meter hoge gele ranonkelstruik tot kleine kruiden, allemaal afkomstig uit de tuinen van het blok sloopwoningen tussen het Celsiusplein en Newtonplein.

Nu wacht een tweede leven in de tuinen en op de balkons van het vorig jaar opgeleverde Celsius Snellius. Alle bewoners hebben een bon in de bus gekregen, die ze in kunnen inwisselen voor twee gratis planten en een door Trudo gedoneerde zak potgrond.

Kruiwagen vol munt en lavendel

Jaimy Tjong-Ahin komt naar buiten met een kruiwagen vol munt en lavendel. ,,Mijn tuin is nog kaal, dus dit komt mooi van pas. Ook is dit een goede manier om je buren te leren kennen, wat lastig is in deze tijd.’’

Het groen werd in februari gered door een handjevol wijkbewoners onder leiding van Anneke Ormel. Ze zijn geïnspireerd door struikrovers, een buurtinitiatief waarbij groenliefhebbers planten uit tuinen van sloopwoningen halen. Ook in Woensel-West werden al eerder planten gered en verdeeld over bewoners en bloembakken in de Galvanistraat. Ook voor eind dit jaar het Celsiusplein plat gaat, staat een struikroofactie gepland.

Snoeitips en bloeimaanden

Mieke Fiers is tevreden over de hoeveelheid gered groen. ,,Veel huizen hebben diepe en groene tuinen. Al was het soms wel lastig inschatten wat de buit precies was omdat het winter was.’’ Die duidelijkheid is er voor de bewoners nu wel. Op de lijst zijn alle planten en struiken gebundeld per categorie, compleet met snoeitips en bloeimaanden. Alleen de kleur en de hoeveelheid bloemen staat soms omschreven als ‘verrassing’.