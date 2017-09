Student Nick van den Dungen uit Eindhoven: In Orlando viel het enorm mee met orkaan Irma

Opnieuw veel klachten over vliegtuiggeluid Eindhoven

13:41 EINDHOVEN - Opnieuw is er in het tweede kwartaal van dit jaar in de regio veel geklaagd over vliegtuiggeluid. Bij het meldpunt van Defensie kwamen in de maanden april, mei en juni ruim 10.000 meldingen binnen. In het tweede kwartaal van 2016 stopte de teller bij 5362.