Student Summa College Eindhoven Abbyta Gebremariame geen landelijke ‘ambassadeur van het mbo’

De uitverkiezing is bedoeld voor studenten die naast hun studie een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en hun enthousiasme over het mbo weten over te brengen op medestudenten. Gebremariame, die op zijn 12e met een circusgezelschap vanuit Ethiopië naar Nederland vertrok, was genomineerd vanwege zijn doorzettingsvermogen, waardoor hij er ondanks een taalachterstand en andere tegenslagen in slaagde een succesvol Summa-student te worden.