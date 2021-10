Studenten bedenken ‘onderwatergehaktmolen’ tegen batterijbranden

Tribute voor ‘King of Reggae’ in Veldhoven en Eindhoven: ‘Bob Marley mag niet vergeten worden’

10 oktober EINDHOVEN – De boodschap van Bob Marley overbrengen, vooral in tijden als deze. Dat doet Rootsriders, een tributeband voor ‘The King of Reggae’. En dat vinden ze een grote eer. Donderdag 14 oktober staat de groep in Veldhoven, op 4 november in Eindhoven.