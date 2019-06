Studenten Fontys Eindhoven winnen prijs met sok die nooit afzakt

Afgelopen maandag werd het vijftal, dat vorig jaar het studentenbedrijfje STRAPD oprichtte, verkozen tot Student Company van het jaar in de categorie hbo. Deze landelijke prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de stichting Jong Ondernemen. Eind deze maand mogen Harris van Eijk, Jari van den Broek, Steffie van Emmeren, Niels Fickinger en Willem Moeskops ons land vertegenwoordigen tijdens de driedaagse finale van de JA Europe Enterprise Challenge in Oslo. Vijftien startups binden daar met elkaar de strijd aan.

‘Echt supergaaf’

Het team is apetrots op de landelijke titel, vertelt student Willem Moeskops die de marketing voor zijn rekening neemt. In de finale, maandag in Den Haag, namen de Eindhovenaren het op tegen vier andere studentenbedrijfjes. De jury was vol lof over de stand en de pitch van STRAPD. Moeskops klinkt blij: ,,Dit hadden we niet verwacht. Echt supergaaf.”