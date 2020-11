Studenten golfen marathon voor hun stamkroeg

Quote Door dit soort acties weet je dat je er niet alleen voor staat Roel Bekkers, Eigenaar Café La Route Aan de sponsoractie ‘RenVoorRoel’ doen de studentenclubs Don Quishoot (hockey), The Elephants (rugby) en golfvereniging De Club mee. Het geld dat ze ophalen gaat naar het stamcafé, dat fungeerde als een soort gezamenlijke kantine voor de clubs.

,,La Route is altijd de plek geweest waar leden van onze sportverenigingen elkaar konden ontmoeten. Wat nu dus niet het geval is voor onze nieuwe leden. Heel jammer, want zo missen ze een stukje clubcultuur” vertelt Jeroen Maessen, vicevoorzitter van de Eindhovense Studenten Golfvereniging. ,,Daarnaast mochten we hier altijd onze constitutieborrels houden en als we bepaalde ideeën of sponsoringsverzoekjes hadden kregen we vaak al goedkeuring voordat we waren uitgepraat.”

Tijd om wat terug te doen, vonden de drie verenigingen toen bekend werd dat de Nederlandse horeca voor een tweede keer moest sluiten. ,,Het idee ontstond uiteraard in de kroeg met een biertje in de hand” vertelt Maessen vanaf de golfbaan, ,,maar drie weken later lag er een plan en was er een website online.”

Lichtpuntje

Roel Bekkers, sinds januari de eigenaar van La Route, was er even stil van toen hij te horen kreeg over de actie. ,,Deze actie is een welkom lichtpuntje. Niet eens het financiële aspect, ook al is elke euro mooi meegenomen, maar dat zoveel mensen voor je klaar staan is echt onvoorstelbaar.”

Dat houdt hem naar eigen zeggen positief want het is een lastig jaar voor Bekkers. ,,Het was sowieso al spannend om het café over te nemen, maar dat is het nu natuurlijk al helemaal. Zonder duidelijk vooruitzicht is het ook moeilijk voorbereiden op de toekomst. Gelukkig weet je door dit soort acties dat je er niet helemaal alleen voor staat.”

Inmiddels staat de teller al bijna op duizend euro en hebben de studenten nog een week te gaan. Ook de stappenteller loopt goed op. Die staat voor Maessen nu op bijna 38.000. Hij loopt met een clubgenoot 72 holes in twee dagen, dat ongeveer gelijk staat aan de afstand van een marathon. ,,Vandaag hebben we de eerste 54 holes gedaan en morgen doen we de rest.”

Op 17 november zullen de studenten op de laatste dag van de sponsorloop hun cheque aan Bekkers overhandigen.