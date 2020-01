Studenten Helicon gaan bomen bij Kasteel Geldrop te lijf

‘De zeven hectare groen van het landgoed moet in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed opgeknapt worden”, vertelt beheerder Bart Klomp van Kasteel Geldrop. ,,Op dit moment wordt daarvoor een plan gemaakt dat we in april, mei verwachten te presenteren.” De opknapbeurt omvat de bomen, struiken, planten ,bloemen, waterpartijen en paden. Een flinke klus die zo’n half miljoen euro gaat kosten en in fases wordt uitgevoerd in de komende jaren. ,,Het kappen van de dode bomen doen we vanwege de veiligheid en om ruimte te maken voor nieuw groen.”