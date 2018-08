Studenten kleuren de stad: 'Eindhoven is fantastisch!'

Vanuit Technische Universiteit Eindhoven(TU/e) doen 2.000 studenten mee aan de intro. De eerste indruk? ,,Het is hier fantastisch!"

Volledig scherm Dominique Du Toit © Jelle Krekels

Naam: Dominique du Toit

Leeftijd: 22

Plaats: Nelspruit, Zuid-Afrika

,,Ik heb eerst in Nijmegen gestudeerd maar dat was niks. Ik wilde meer met het menselijk lichaam bezig zijn. De opleiding fysiotherapie in Eindhoven is een van de enige zonder numerus fixus dus ik kon me hier nog voor aanmelden. Ik woon momenteel nog in Nijmegen. De eerste indruk van Eindhoven is geweldig. The city is always buzzing."

Volledig scherm Mihnea calota © Jelle Krekels

Naam: Mihnea Calota

Leeftijd: 18

Plaats: Boekarest, Roemenië

,,Eindhoven is een erg jonge stad. Daardoor is de sfeer heel goed. Bovendien is de stad erg gefocust op technologie en dat is erg aantrekkelijk voor mij. Het onderwijs is erg praktijkgericht terwijl het in Roemenië vooral om theorie gaat. De stad bevalt me erg goed. Het is veel warmer dan ik had gedacht! Maar iedereen verzekert me dat dat nog wel gaat veranderen."

Volledig scherm Thomas ninz © Jelle Krekels

Naam: Thomas Ninz

Leeftijd: 20

Plaat: Zuid-Tirol, Italië

,,Ik had werkelijk geen enkel idee wat ik moest gaan doen, maar ik wilde heel graag naar het buitenland. Eindhoven heeft een erg internationaal georiënteerde universiteit, daardoor is de taalbarrière minder groot. Ik vind Eindhoven tot nu toe fantastisch. De fietspaden zijn even groot als de gewone wegen!"

Volledig scherm Inge hertogh, Zeeuws-Vlaanderen © Jelle Krekels

Naam: Inge Hertogh

Leeftijd: Net 17

Plaats: Oostburg, Zeeuws Vlaanderen

,,Om in Eindhoven te geraken moet ik eerst 20 minuten met de bus en vervolgens een half uur op de boot (kan langer duren, ligt aan de wind). Daarna moet ik bijna drie uur in de trein en dan nog 20 minuten fietsen. Ik heb gelukkig al een kamer in Eindhoven! Mijn vader en broertje zijn daar denk ik ook blij mee want die zijn fan van PSV."

Volledig scherm Aaryana kunte, © Jelle Krekels

Naam: Aaryana Kunte

Leeftijd: 18

Plaats: Den Haag, Nederland (En India, Indonesië, Maleisië)

,,De Technische Universiteit Eindhoven werd door professoren, studenten en zelfs collega's van mijn vader aangeraden als een zeer goede universiteit. Bovendien staat de streek hier bekend als het Sillicon Valley van Europa. Dat maakt de stad voor mij heel erg aantrekkelijk. Tot nu toe vind ik het geweldig hier. Niet heel erg druk maar wel heel veel te doen."

Volledig scherm Joash van beers © Jelle Krekels

Naam: Joash van Beers

Leeftijd: 18

Plaats: Kenia

,,Mijn keuze beperkte zich tot Delft en Eindhoven. Maar De TU/e is veel internationaler dus toen was de keuze snel gemaakt. Het feit dat Eindhoven de 'city of innovation' is speelt ook een belangrijke rol. De eerste indruk is geweldig. Iedereen vindt de gebouwen zo lelijk maar persoonlijk vind ik het hier prachtig."

Volledig scherm Nike Freys, Bremen © Jelle Krekels

Naam: Nike Freys

Leeftijd: 19

Plaats: Bremen, Duitsland