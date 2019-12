Studenten Koning Willem I College Den Bosch brengen eigen ontwerpen tot leven in Milaan

EINDHOVEN / VALKENSWAARD - Meedoen aan een designwedstrijd van school met als hoofdprijs: exposeren op de Milaan Design Week 2020. Zes studenten van het Koning Willem 1 College (KW1C) in Den Bosch is het gelukt om die prijs binnen te halen.

Ontwerp een product dat duurzaam en interactief is, met als thema ‘social design'. Dat was de opdracht die studenten van het KW1C kregen. Thijs Vriezekolk (21) uit Valkenswaard bedacht een stoel waar je je telefoon in kunt leggen zodat hij oplaadt. Maar dat werkt alleen als je zelf op de stoel gaat zitten. ,,Dan heb je je telefoon niet de hele tijd in je hand. Dat zie ik bij iedereen tegenwoordig", vertelt hij. Ruben Scheuermann (21) uit Eindhoven reageert op Vriezekolk: ,,Nu klink je echt als iemand die daar altijd over zit te klagen", zegt hij met een lach.

Puinhoop

Scheuermann komt uit Eindhoven en is een van de winnaars die op 21 april naar Milaan mag. Hij bedacht een bankje gemaakt van puin. ,,Het puin komt van gesloopte gebouwen uit oude wijken die zijn platgegooid", legt de student uit. In plaats van dat het puin in wegen wordt gestopt, zoals meestal het geval, blijft er dankzij Scheuermann een stukje van de oude wijk over. ,,Het is dan een puinhoop in een mooie vorm, zodat we terug kunnen kijken naar de geschiedenis", zegt hij.

Oude stoelen

Voor de jongens gaat ontwerpen over dingen tot leven brengen. ,,Ik vind het gaaf dat ik kan zeggen dat het mijn creatie is. Het is misschien niet mooi, maar ik heb het wel bedacht", zegt Scheuermann trots. Een aantal van de projecten die Vriezekolk tijdens zijn schoolcarrière gemaakt heeft, staat al bij hem in de woonkamer. Tijdens zijn laatste project maakte hij een kastje van oude stoelen. ,,De stoel is nu een deel van de lade geworden en ik heb een frame om een plankje heen gebouwd", legt hij uit.

Exposeren op de Milaan Design Week staat goed op de portfolio's van de studenten, maar dat is niet het enige wat zij in de Italiaanse stad hopen te halen. ,,Als er toevallig een rijk persoon is die onze producten gaaf vindt en wil investeren, kunnen we ook nog wat geld verdienen", zegt Scheuermann. ,,Dat is waar", vult zijn mede-winnaar aan, ,,maar ik hoop ook dat we wat naamsbekendheid kunnen opbouwen.”

Stickers

Helemaal klaar voor de reis zijn de jongens nog niet. ,,Ik moet nog een ander bindmiddel voor het bankje verzinnen. Eerst dacht ik aan cement maar het moet natuurvriendelijker", zegt Scheuermann. Daar heeft hij al een oplossing voor. ,,Misschien zijn er cementbedrijven die daar mee bezig zijn", vertelt hij.