Studenten leren Eindhoven kennen: slapen op een bed van bierkratjes

Eindhoven­se verdachte verkrach­tin­gen langer vast

10:01 EINDHOVEN - De 25-jarige Eindhovenaar die wordt verdacht van het verkrachten van een vrouw in Eindhoven en een meisje bij Waalre blijft nog zeker drie maanden in de cel. Dat besluit maakte de rechtbank donderdagmorgen bekend. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank zich inhoudelijk over de zaak buigt.