Studenten maken eerste zelfrijdende race-auto van de Benelux

Drugskoks laten hulpjes het vuile werk doen

8:48 Georganiseerde drugsbendes schakelen inwisselbare hulpjes in om het productiewerk op te knappen. ,,Zij lopen het meeste risico, omdat ze amper weten waar ze mee bezig zijn”, zegt de Belgische criminologe Charlotte Colman, naar aanleiding van de drie doden die werden aangetroffen in een drugslab in Eksel, net over de grens. De giftige gassen en het explosiegevaar: daar blijven de kopstukken van weg.