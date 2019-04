Studenten mbo Summa College bouwen auto voor wedstrijd Shell

Studenten van Summa Automotive Engineering, zeg maar de auto-tak van het mbo in Eindhoven en Helmond, doen mee aan een wedstrijd van Shell. Doel van dit Shell Eco Project: Ontwerp en maak een zuinige auto die nog eens een racewedstrijd kan winnen ook. ,,Het is een jaarlijkse wedstrijd. De laatste winnaar had een verbruik van 1 op 186. Wij willen dat beter doen", legt docent Frank van Duren.

Het maken van de auto gebeurt in een hal in Boxtel. Het team bestaat uit zeven studenten: Jordi Geurts, Rick de Wit, Wouter de Groot, Sjors van de Munckhof, Luca van de Coevering, Lars Kloosterman en Niels Duisters. De laatste drie waren daar afgelopen week aan het werk. De studenten steken er erg veel eigen tijd in. ,,Dit is dus alleen voor zeer gemotiveerde studenten weggelegd. Je moet het echt leuk vinden om te doen”, zegt Van Duren. Het gaat om derdejaarsstudenten niveau vier.

Droom

Van de Coevering maakt samen met zijn twee collega’s de buitenkant van de auto. ,,Dat is heel lonend. Je ziet snel wat je maakt. Daar hou ik van.” Voor Kloosterman is dit werk een droom die uitkomt. ,,Voor mij zijn auto's altijd al een hobby geweest. Thuis ben ik er ook twee aan het opknappen.”

De wedstrijden zijn van 22 mei tot en met 25 mei op een kartcircuit bij Oss. Vijftig teams uit het mbo doen mee. Daarna lonken nog de nationale, en als het even kan, internationale wedstrijden. Het team van de Summastudenten doet mee onder de naam: Slimme Eco Utenited. De uitleg voor de naam ‘Utenited’: ,,Een ute is de naam van een Australische pickup truck. We vonden het wel leuk om dat woord in onze naam te hebben", zegt Kloosterman.

Paars en zilver

Hun wagen krijgt de kleuren paars en zilver. ,,Paars onder en zilver boven”, zegt Van de Coevering. ,,Dat zijn de kleuren van Summa.”

Met het wedstrijdelement erbij oefenen de deelnemers tevens het werken in projecten en samenwerken met elkaar. ,,Dit past hier helemaal in", zegt Van Duren. ,,Voor de studenten is het gewoon een leuk project. Ze steken er elke week een vrije dag in. Dan hebben ze er na een jaar nogal wat uren inzitten. Dat is ook nodig, je bent tenslotte een auto aan het bouwen. Maar ze doen het ook maar, dat vind ik zo knap.”