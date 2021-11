Studenten moet zelf controleren of huisbaas alle vergunningen heeft; campagne van studentenpartij DAS en gemeente Eindhoven

Daarom is studentenpartij DAS van de TU/e met de gemeente Eindhoven een online campagne begonnen. Via sociale media willen de partij en de gemeente studenten informeren over de regels. En een oproep doen om aan de bel te trekken als ze twijfelen of de verhuurder daaraan voldoet. Daarvoor is ook een meldpunt opgetuigd. Alle informatie en meldingen: daseindhoven.nl of huurteameindhoven.nl.