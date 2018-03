Studenten niet veel wijzer na actief debat op TU Eindhoven

Coco-Fay Verkerk en Joy Wip zitten vol verwachting in de Blauwe zaal van het Auditorium van de TU/e alvast hun 'boo's' en 'hear hear's' te oefenen. Want hier gaan alle partijen uit de Eindhovense gemeenteraad debatteren in de stijl van het Britse Lagerhuis en de studentes hopen op inzicht in hun standpunten. Want dat inzicht is nodig: in een volle zaal universiteitsstudenten is er nog geen half dozijn die weet op wie te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Debatleider Gijs Weenink maakte dat niet eerder mee.

Het is de bedoeling dat alle aanwezigen een kant kiezen bij iedere stelling: eens of oneens. Het is aan politici en studenten om degene aan de andere kant te overtuigen. De actieve debatvorm zorgt voor veel interactie, maar is ook chaotisch en weinig inhoudelijk. Het is voor de aanwezige studenten vaak niet duidelijk welke partij aan het woord is.

Boegeroep

De oneens-kant van de zaal stroomt leeg bij de stelling 'Eindhoven moet binnen tien jaar de duurzaamste stad van Europa worden'. Maar wie is diegene die door het boegeroep heen volhoudt dat bij die ambitie de economie kapot gaat? En welke maatregelen denken de voorstanders te nemen om de doelstelling te halen?

Rik Thijs van GroenLinks wil juist nog verder gaan en de duurzaamste van de wereld worden, terwijl Henk Jager van de ChristenUnie waarschuwt voor het negatieve effect van die ambitie op de Eindhovense economie.

Interessant wordt het bij de stellingen over kamertekort in Eindhoven. Het nijpende tekort blijkt uit de verbolgen gezichten van de ervaringsdeskundigen die allemaal aan één kant van de zaal gecentreerd staan. Toch weet PvdA'er Yasin Torunoglu flink wat studenten te overtuigen: studenten zorgen niet standaard voor overlast, maar hebben vaak wel een andere levensstijl dan bijvoorbeeld jonge gezinnen. Daar moet je in de wijken rekening mee houden door een leefbaarheidstoets te doen.

Huisvesting

D66 wil juist dat studenten makkelijker woningen kunnen splitsen en dat iedereen kan wonen zoals hij of zij wil. De ChristenUnie pleit voor meer huisvesting op de campus zelf.