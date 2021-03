Studenten Summa College in debat met politici: ‘Ze draaien om de vraag heen’

Van Jantje huilt naar Jantje lacht, roeiers van ESR Thêta mogen toch samen roeien op Eindho­vensch Kanaal

19:53 EINDHOVEN - Is het Eindhovensch Kanaal een sportaccommodatie of niet? Die vraag drong zich deze week op toen er landelijk versoepelingen kwamen voor sporten in de buitenlucht. Sinds dinsdag mogen mensen tot en met 26 jaar dat weer in groepsverband maar de roeiers van ESR Thêta vielen buiten de boot.