Studenten Summa Fashion Eindhoven winnen vakprijs

EINDHOVEN - Twee studenten van Summa Fashion wonnen goud op de nationale vakwedstrijden in Leeuwarden. In de categorie Junior Stylist won Erik Kierkels en bij ModeTechniek Madelief Driessen.

Ook gingen er medailles naar studenten van het Pius X College in Bladel, het Sint Lucas in Eindhoven en het Commanderij College in Gemert. De prijzen werden uitgereikt tijdens de nationale kampioenschappen voor beroepen bij Skills Talents in WTC Expo Leeuwarden. Dit zijn de vakwedstrijden voor het vmbo.

In Leeuwarden streden 327 vmbo-leerlingen om Nederlands kampioen te worden in hun vakrichting. Bijna 10.000 leerlingen namen afgelopen maanden deel aan de voorrondes en provinciale kampioenschappen Er waren tien vakwedstrijden die aansluiten op de beroepsprofielen in het vmbo, zoals Horeca, Bakkerij & Recreatie, Media, Vormgeving & ICT en Mobiliteit & Transport.

Minister

Alle wedstrijddeelnemers werkten via hun opdrachten mee aan een overkoepelend thema: Back to the Future. Het team van Tuinontwerp & -aanleg ontwikkelde de ideale tuin waar je het hele jaar door van kunt genieten. De teams van Economie & Ondernemen gingen letterlijk Back to the Future en transformeerden een doe-het-zelfwinkel naar een winkel van deze tijd. En de teams van Zorg & Welzijn werden niet alleen flink op hun vakkennis getest, maar ook of ze goed konden samenwerken en organiseren. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven was er bij en prees de inzet van alle deelnemers. De Nederlandse economie heeft deze jonge en aankomende arbeidskrachten heel hard nodig, aldus de minister.