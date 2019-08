Studenten Summa naar WK Skills: ‘Wij zijn creatiever dan Aziaten’

VideoEINDHOVEN - Twee studenten van het Summa College in Eindhoven, Rick Jooren (19) en Jasper van Kol (19), doen mee aan de World Skills-wedstrijden in Kazan, Rusland.

Eigenlijk hopen Jooren en Van Kol tijdens de World Skills op een opdracht die stevig afwijkt van wat ze gewend zijn. ,,De Aziatische teams oefenen veel meer, maar die houden zich strikt aan de regels van de leraar. Maar wij zijn creatiever en kunnen handiger omgaan met een opgave als het ineens helemaal anders moet. Daar zijn zij niet goed in.”

Jooren en Van Kol zijn derdejaars mechatronica aan de technische opleidingen van het Summa Collega. Vorig jaar deden ze al eens mee aan de Europese Kampioenschappen van de Skills in Boedepast. Omdat ze daar uitstekend scoorden, mochten ze naar de WK in Rusland. Op 19 augustus reizen ze af om hopelijk de 27ste terug te keren met eremetaal in de koffers.

Volledig scherm Twee studenten van het Summa College in Eindhoven, Rick Jooren (rechts) en Jasper van Kol, doen mee aan de World Skills-wedstrijden in Kazan, Rusland. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Goed bevriend

De twee doorliepen hun middelbare schooltijd op het Eckart College in Eindhoven. Ze zijn goed bevriend met elkaar en hebben alle twee een gave voor techniek. ,,Ik ben er thuis altijd mee bezig", zegt Rick Jooren. ,,Ik loop vaak een beetje te klussen. Dat vind ik leuk.” Dat geldt ook voor collega Van Kol. Zijn laatste verrichting in huis was het programmeren hoe je met stemgeluid het licht kan aansturen. Je moet even uitzoeken hoe het moet, maar daarna is het niet zo ingewikkeld meer.”

Mechatronica is een combinatie van mechanica, elektronica en pneumatica (luchtaandrijving). ,,Vroeger had je iemand voor een van die deelgebieden. Nu wordt je opgeleid als deskundige voor alle drie”, zegt Jooren. Vaak wordt mechatronica gebruikt voor het automatiseren van allerlei handelingen in de fabriek. ,,Het is een opkomend gebied, want er valt nog heel veel te automatiseren”, vervolgt hij. ,,In een gebied als Brainport is daar veel vraag naar. Op school zeggen ze dat bedrijven je al op staan te wachten als je de schoolpoort uit wandelt.”

Molens en klompen

Jooren heeft stage gelopen bij VDL, Van Kol bij DAF. Een mooie ervaring vonden ze. ,,Je ziet daar dat ze dingen soms heel anders doen. Dat is mooi om te zien", zegt Jasper van Kol.