Studenten TU/e in ieder geval tot februari niet naar buitenland

Lekker Belangrijk Fijn lijstje: lekker rocken en relaxen met vrienden tijdens de festivals

10:33 EINDHOVEN - Het blijft dit jaar stil op de festivalweides. Alle grote evenementen zijn deze zomer vanwege de coronacrisis verboden. Bij wijze van troost belichten we in de serie ‘Fijne lijstjes’ de meest indrukwekkende rock/pop-festivals in de regio Zuidoost-Brabant. Inhoud is voor discussie vatbaar. Reageren? Graag! Via kunst@ed.nl.