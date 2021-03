Studenten TU/e ontwikkelen en bouwen ‘Buzz Lightyear’ op BIC-Campus in Eindhoven

,,Nee, op de Brainport Industries Campus zitten geen automakers”, erkent teammanager Charlot Felderhof van team Solar. ,,Maar dat zijn wij ook niet. Wij halen overal onze kennis vandaan, we werken met heel veel bedrijven samen in een ecosysteem. Daarbij kunnen we de hulp van de knappe koppen op de campus goed gebruiken. En Solar kan dan een mooi voorbeeld worden van wat de samenwerking van bedrijven, onderwijs en wetenschap vermag”, zegt ze erbij.

De studenten maakten deze week bekend dat ze werken aan een zonnecamper/bus. Werktitel: Buzz Lightyear, naar het figuurtje uit de film Toy Story en met een knipoog naar de voorganger Lightyear die waarschijnlijk in productie wordt genomen. Dit jaar is er geen deelname aan de zonneauto-race door Australië. Solar zoekt een nieuwe uitdaging in dit nieuwe voertuig.

Automotive Campus logischer?

Was het dan niet logischer geweest om op de Automotive Campus in Helmond te gaan zitten, los van de kortere fietsafstand naar de TU/e? Maar volgens Gremmen is dat in goed overleg gegaan. ,,In Helmond kunnen ze nu niet bieden wat het team nodig heeft. Maar we moeten dit zien op een hoger niveau, dit is belangrijk voor de hele Brainport Regio. We moeten elkaar geen vliegen afvangen, maar samen een vuist maken.” En volgens Niels Dusée van SDK zijn de bedrijven op de BIC gewend om aan ingewikkelde producten te werken waarvan er vaak maar één geproduceerd wordt. ,,Op de Automotive Campus gaat het toch vaak om grotere aantallen, zoals bij Lightyear.”

Volledig scherm Stella Era met het Solar Team Eindhoven tijdens de World Solar Challenge in Australië die de Eindhovense studenten al vier keer wonnen. © foto: TU/e, Bart van Overbeeke

Met een aantal (oud-)teamleden was Felderhof vrijdagmiddag op de Brainport Industries Campus om het sponsorcontract te tekenen. Solar zit er al sinds 2019 en BIC verlengt nu het contract. De campus voor high tech-maakindustrie biedt de studenten kantoor- en werkruimte én faciliteiten om hun werk te doen. Dat past goed in de opzet van de campus, die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan, zegt Ferdinand Gremmen van BIC en ontwikkelaar SDK Vastgoed.

,,Maar bovendien kunnen we op deze manier ons steentje bijdragen aan het aantrekken en behouden van talent voor de Brainport Regio. Daarom zal het ook niet bij dit jaar blijven; we gaan dit voor langere tijd doen. Plaats is er altijd wel.” Daarmee is Solar Team Eindhoven er nog niet. De studenten zoeken ook nog sponsors, onder meer om de toer met de zonnewagen door Europa te financieren waarmee ze wereld willen inspireren.

Volledig scherm team solar eindhoven camper Concept zonnehuis van Solar Team Eindhoven © x

En de bedrijven aan de Rijtackerweg/Lansard vinden het gewoon leuk om mee te werken, zeggen alle betrokkenen. ,,Als ik mijn naam en team Solar noem, is er meteen herkenning. Dan ben ik meteen binnen en krijg ik antwoord op vragen", aldus Felderhof. Inmiddels hebben diverse BIC-bedrijven hun medewerking toegezegd. Precisie-freesbedrijf KMWE gaat onderdelen maken, net als 3D-printerbedrijven K3D, Makerpoint en Marketiger, en Seratec voor de lagers, KPN levert het internet, huis-energiebedrijf Engie verzorgt de stroom, BG.Legal de juridische contracten en Siemens trainingen. En Fontys-onderdeel Delta ICT gaat ‘een stukje software’ voor de zonnecamper maken.

Kabel trekken naar de buren voor internet

,,Maar het gaat veel verder. We hadden bijvoorbeeld problemen om internet goed draaiend te krijgen. Toen hebben we een kabel naar de buren mogen trekken", aldus Felderhof. ,,Want de lijntjes zijn kort, iedereen komt graag een keer binnenlopen om te kijken wat we doen.” En dat past volgens Gremmen ook bij de opzet van BIC die voor open innovatie gaat in een semi-openbare omgeving. ,,En daarom is het hier natuurlijk ook heel makkelijk om met bedrijven te sparren over vragen die we hebben", zegt Kjell Grevenberg.

En wat doet dan nog de TU/e? ,,Onze hoogleraren helpen ons met vraagstukken als nieuwe mobiliteit en waar je zonnepanelen voor in kunt zetten", vertelt Kevin Smolenaars. ,,En we kunnen altijd bij ze terecht met vragen. Maar het belangrijkste is dat de TU/e ons vrij laat om aan ons project te werken. De optie om hulp te vragen is er dan altijd.”