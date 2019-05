Studenten TU/e spelen met Catharinakerk als designmuseum

Team 2 zette zwaarder in. Boven in de Cathrien komen stellages en platforms. De kerk wordt het middelpunt en een icoon voor stad. Een ‘doek’ kapselt het designmuseum in.

Voorzitter Van Wesemael toonde zich verrast door de inzendingen. ,,Het is altijd bijzonder als je ziet waartoe studenten, maar ook anderen, in staat zijn als je 24 uur samen creatief aan de slag gaat.” Het winnende team ging met 500 euro naar huis. De groep bestaat uit Tileman Kühl, Anji Kobayashi, Guido van Laar, Kendal Varolgunes en Patrick Ullmer.

De opdracht van de challenge is altijd fictief naar een idee van initiatiefnemers Dick Bouman en Patrick Wiercx uit Eindhoven. Ze werden dit jaar bijgestaan door de studenten Ward Kromhout, Jeroen Pospiech, Tileman Kühl en Jose Pedro Morandeira (studieverenigingen VIA en Anarchi). Het was voor het vierde jaar dat de wedstrijd werd gehouden. Gastheer was deze keer het Student Hotel in Eindhoven.