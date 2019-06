Studenten TU/e trekken 300 belangstellenden naar congres over kunstmatige intelligentie

Ombouw oude Philips Bedrijfs­school in Eindhoven tot 442 woningen is heel gepuzzel

11:00 EINDHOVEN - In een rap tempo wordt de oude Philips Bedrijfsschool aan de Kastanjelaan in Eindhoven omgebouwd tot 442 woningen. Per week worden er momenteel vijf opgeleverd. In oktober komen de eerste bewoners. Toch was er tijd voor een rondleiding.