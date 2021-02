Studenten van Fontys en Summa innoveren op twee zorglocaties Archipel in Eindhoven

Man (47) die fiets onder Eindhovens waterkanon gooide blijft achter tralies, net als vijf Bosschena­ren

1 februari DEN BOSCH - De man die vorige week zondag bij de rellen in Eindhoven het waterkanon van de politie onbruikbaar maakte, wordt nog zeker veertien dagen in voorarrest gehouden. Ook vijf Bosschenaren blijven in de cel voor hun aandeel in de onrust in hun stad.