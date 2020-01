Studenten van Fontys lopen stage bij tientallen bedrijven tegelijk op High Tech Campus Eindhoven

EINDHOVEN - Stage lopen bij een bedrijf op de High Tech Campus in Eindhoven, dat doen studenten van Fontys al jaren. Maar een groepje van vijf dat neerstrijkt in een van de bedrijfsverzamelgebouwen en daar zelf met tientallen bedrijven aan de slag gaat, dat is nieuw.

Het gaat om een initiatief van Fontys docent Shane O'Seasnáin (International Business). Zet een groep derdejaars studenten bij elkaar in een open kantoorruimte en laat ze zelf maar uitvogelen waar ze van dienst kunnen zijn. Ze streken neer in het Plaza-verzamelgebouw van de campus. De plek van kleine, beginnende bedrijfjes.

Dat leverde meer op dan O'Seasnáin had kunnen vermoeden. De vijf studenten ontdekten dat achter je bureau blijven zitten de slechtst denkbare strategie is. Dus trokken ze de stoute schoenen aan, klopten her en der op de deur of liepen gewoon naar binnen. Meestal met de vraag: wie bent u en hoe kunnen we iets voor u betekenen? ,,Hiermee leerden ze volop netwerken en inspelen op vragen die bedrijven hebben", zegt O'Seasnáin. In een paar maanden tijd kwamen ze zo binnen bij een veertigtal bedrijven.

De campus is blij met die aanpak, zegt marketingdirecteur Hilde de Vocht. ,,We bouwen een community rond al die bedrijven. We hebben er hier 220, met in totaal 12.000 professionals. Het is prachtig om jong talent van Fontys op de campus te hebben. Als starter wil je graag horen hoe jongeren over zaken denken. Ook ondernemers moeten blijven leren."

Ronald Philipsen, directeur Fontys Business en Communicatie, heeft een goed gevoel over de aanpak. ,,Dit is het hart van de high tech in Nederland. We zien onze studenten hier graag een rol spelen. Ik zie dit nog wel groter worden voor Fontys."

Brainstormsessies

Maar hoe vliegen de studenten het zelf aan? In een persoonlijk gesprek hoort een student al gauw waar starters tegenaan lopen, legt 'stagiair' Anna Bubnova uit. ,,Het zijn getalenteerde specialisten, maar ze weten niet altijd goed wat ze willen. Zo kunnen wij bijvoobeeld met brainstormsessies helpen."

Volgens mede-studente Daphne Oberije hebben veel starters nieuwe technologie, maar lang niet altijd een product. ,,Het is uitdagend mee te denken. Ik ben zelf helemaal niet zo technisch. Maar het aardige is: zij moeten hun product ook zien te vertalen naar niet-technische mensen."

Praatje