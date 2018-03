Studenten van StuMobiel brengen eerste oudere ZuidZorg thuis

,,Dit is een ideale oplossing voor mij, want lopen of fietsen kan ik niet meer. En het systeem is ook mooi voor die jongens die betaald worden in kilometers." Wim Savonije (81) denkt wel vaker met de StuMobiel naar het Ontmoet- en Groetplein van ZuidZorg aan het Kastelenplein in Eindhoven te gaan. De bezoekers van dat activiteitencentrum kunnen zich vanaf morgen voor 2 euro laten ophalen en thuisbrengen door de StuMobiel. Studenten verzorgen het vervoer als vrijwilliger.

,,De chauffeurs krijgen hetzelfde aantal kilometers dat ze met ouderen rijden de beschikking over de auto voor privé-gebruik, op te maken in de avonduren of op zaterdag als er geen ritjes zijn", vertelt Hubert Cornelis van het activiteitencentrum. Tom Hessels, die als eerste chauffeur optrad, weet daar wel raad mee. ,,Regelmatig staat in mijn studentenhuis de halve tuin vol lege flessen. Die kun je dan toch mooi wegbrengen." Zijn passagier, Chris van de Nobelen, vindt het een 'goed idee'. ,,Voor mij is het belangrijk dat ik hier kom. Met de Taxbus kost me dat te veel tijd. Dan moet je al drie kwartier klaar staan."

Hessels is een van de vijf studenten Industrial Design van de TU/e die eerst voor een studieopdracht en later als vrijwilliger meewerkten aan de opzet van StuMobiel. Twee jaar werkten ze met ZuidZorg aan het project dat maandag van start ging. Uit een onderzoek door andere TU/e-studenten in het Bladelse Ontmoet- en Groetplein bleek dat ouderen veel moeite hebben met het vervoer, vertelt Cornelis. ,,Het is geen kritiek op de Taxbus, maar dat levert toch behoorlijk wat stress op."

Ook de TU/e heeft er iets aan, zegt Yuan Lu, de hoofddocent die het project begeleidt. ,,Ze hebben het moeilijk om voor een doelgroep als ouderen te werken. Dan heb je eigenlijk alleen je opa of oma als referentie. Als ontwerpers doen ze hier kennis op over de praktijk. En we gaan ook nog verder onderzoek doen hier."

