Studenten van TU Eindhoven brengen braille smartphonehoesje op de markt

Ayushman Talwar (25), master student industrieel design aan de TU/e, is bedenker en oprichter van start- up Hable. Met bediening van de zes brailleknoppen achterop de mobiele telefoon wordt de tekst via bluetooth omgezet in een standaardtekst. Het idee is dermate nieuw en sympathiek dat Hable (‘spreek’ in het Spaans) onlangs de Philips Innovation Award won in de categorie ‘Ruwe Diamant’. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro voor innovatie verbonden. Maar om het geld is het de jonge entrepreneurs Ayushman , Tom Kersten ((21), Freek van Welsenis (22) en Gijs Leemrijse (20) niet te doen. ,,Nee van Hable gaan we niet rijk worden", reageert Ayushman. Niet voor niets noemt hij zich sociaal geëngageerd ondernemer. Ayushman is afkomstig uit India waar hij opgroeide en studeerde aan de Technische Universiteit. Zijn vader is dokter, zijn moeder hoogleraar chemie maar het idee voor Hable deed hij bij zijn wijlen opa op. ,,Mijn opa was slechtziend en toen ik bij hem thuis was, probeerde ik hem uit te leggen hoe een smartphone werkt. Hij kon er in het begin niets mee. Daardoor werd ik getriggerd.” In zijn thuisland begon hij met de ontwikkeling van een brailletoetsenbord maar toen Ayushman voor zijn master aan de TU naar Eindhoven kwam, nam het idee een vlucht. Studenten Tom, Freek en Gijs sloten zich bij hem aan.