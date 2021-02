Studenten Verpleegkunde vrezen de hectiek in zorginstellingen, hun toekomstige werkplek

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Het is ongetwijfeld niet de eerste keer dat u dit leest: Er is een te hoge werkdruk in de zorg. Studenten Verpleegkunde op het Summa College zien met vreze hoe zorgmedewerkers tot aan hun oren hectiek en druk ervaren. Gewoon omdat er te weinig verpleegkundigen in het veld staan.

Dit zorgt er niet alleen voor dat het werk voor de verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers te veel wordt, maar het zorgt er ook voor dat de zorgvragers het moeilijk krijgen. Personeelstekort in de zorg is een zeer groot probleem dat al heel lang speelt in Nederland en ik vind dat de gevolgen van personeelstekort in de zorg niet serieus genoeg worden genomen.

Werkdruk leidt vaak tot burn-out

Op de eerste plaats kunnen veel zorgmedewerkers deze druk niet langdurig volhouden. Zorgverleners krijgen door deze werkdruk en de verwachtingen dat alles perfect moet gaan vaak een burn-out. De zorg die gegeven wordt aan patiënten moet aan alle verwachtingen voldoen. Maar dit is echter niet altijd vol te houden. Er zijn simpelweg niet genoeg collega’s die de bevoegdheid hebben om er voor te zorgen dat er altijd geholpen en gecontroleerd kan worden. De burn-out is helaas een veel voorkomend begrip binnen de zorg. Hierdoor komen mensen in de zorg alleen maar met minder collega’s te staan. Daardoor forceren velen zichzelf en dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit van zorg en een verminderde kwaliteit van leven voor de getroffene.

Quote Het vierogen­prin­ci­pe, dat wanneer er medicatie wordt toegediend een tweede verpleeg­kun­di­ge contro­leert, kan nier altijd worden nageleefd Kars Lentjes

Ten tweede kan er, zoals eerder omschreven, niet vaak gecontroleerd worden. In het ziekenhuis wordt er gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘vierogenprincipe’. Dit betekent dat wanneer er medicatie wordt toegediend een tweede verpleegkundige controleert of het bijvoorbeeld een goede hoeveelheid was of het juiste medicijn was. Dit wordt gedaan om zekerheid te hebben, maar dit principe kan niet worden nageleefd door het tekort in de zorg. Doordat er niet altijd gecontroleerd kan worden komt het helaas voor dat patiënten hun klachten behouden, andere klachten erbij krijgen of zelfs komen te overlijden, en dit allemaal is het gevolg van personeelstekort.

Verpleegkundigen krijgen vervolgens het verwijt dat ze beter hadden moeten opletten. Het gaat om het welzijn van de patiënten, dan let je toch even goed op of je het juiste medicijn aan hen geeft? Dit is een tegenargument dat je inderdaad vrij snel zou kunnen roepen maar de reden dat er fouten worden gemaakt in de zorg komt voornamelijk door de werkdruk. Die zorgt voor menselijke fouten die ook voorkomen vóórdat het bij de verpleegkundige aankomt. Het kan zijn dat het etiket niet goed gelezen was, het dossier was niet goed ingevuld, het was niet een juist ingevulde toedienlijst, noem het maar op. Er zijn heel veel oorzaken die voorkomen kunnen worden doordat er een tweede paar ogen over de toedieningslijst kijkt.

Kwaliteit van zorg

Personeelstekort is dé oorzaak van de te hoge werkdruk, de burn-out van velen die in de zorg werken en het niet kunnen naleven van de kwaliteit van zorg waardoor er problemen op kunnen treden bij patiënten die grote nadelige gevolgen kunnen hebben.

Als toekomstige verpleegkundige ben ik van mening dat het personeelstekort in de zorg veel serieuzer genomen moet worden. Uiteindelijk wil iedereen de beste zorg voor zichzelf en voor zijn naasten. Laten we met zijn allen pleiten voor een betere toekomst voor de zorg, zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij verdient. Hart voor de zorg!

Kars Lentjes uit Veldhoven is student Verpleegkunde